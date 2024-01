I maestri di scacchi al Pala Expo. Ecco l’ottavo torneo a squadre

Il Palazzo delle Esposizioni in piazza Guido Guerra a Empoli tona ad essere teatro di grandi partite di scacchi. Tutto pronto, infatti, per l’ottava edizione del “Torneo di Scacchi a squadre“, organizzato dall’Associazione sportiva dilettantIstica Empoli Scacchi. L’appuntamento è per domenica prossima quando, dopo i successi delle prime edizione, saranno ben 312 i giocatori ai nastri di partenza, divisi in 104 squadre, in rappresentanza di gran parte delle regioni italiane. Oltre che dal punto di vista quantitativo, però, la manifestazione rappresenta uno dei principali eventi scacchistici organizzati in Italia anche sotto il profilo qualitativo, grazie alla partecipazione di otto maestri internazionali e dieci maestri della Federazione italiana.

Il torneo si svolgerà in nove turni (il primo avrà avvio alle 10)con tempo Rapid di dodici minuti più tre secondi di incremento a mossa e sarà diviso in tre fasce di categorie che, principale bellezza di questa kermesse, metteranno a confronto generazioni diverse, con un’età, per ogni partecipante, che spazia dai 12 ai 75 anni. Ad arricchire il torneo si segnala anche la presenza di alcune squadre con giocatrici straniere provenienti da Cuba, Brasile e Albania. In contemporanea si svolgerà un torneo collaterale, sempre a squadre, rivolto esclusivamente a ragazze e ragazzi di età inferiore ai sedici anni.

Saranno premiate (riconoscimenti in denaro) le prime due squadre di ciascuna fascia, oltre alla vincente della sezione femminile e al team under 18 primo classificato. L’anno scorso il successo è andato alla squadra Blander Makers formata da Collutiis, Borselli e Maglioni, mentre nel 2022 a vincere fu la formazione Prato Nightmare, composta da De Filomeno, Caprino e Trani. Nel 2020, invece, si imposero Manfredi, Martorelli e Passerotti con il nome Passeri Piccanti. Per quanto riguarda invece il torneo parallelo under 16, oltre alla prima squadra assoluta, saranno premiate anche le prime due classificate under 16, under 14, under 12 e under 10.

La Asd Empoli Scacchi, che dal 2 ottobre del 2015 è un punto di riferimento per tutti gli appassionati del nobil gioco, grazie alla passione del presidente Stefano Donati, del responsabile dei tornei e vicepresidente Graziano Furlani, del Consiglio Direttivo, degli istruttori e di tutti i soci (attualmente 202, di cui 126 al loro primo tesseramento), è cresciuta notevolmente negli ultimi anni, organizzando oltre a numerosi tornei, anche altre molteplici attività, come i corsi nelle scuole primarie e secondarie. Ultimo ma non meno importante, il corso gratuito di scacchi che si sta svolgendo presso la sede di Avane rivolto ai dipendenti dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, quale riconoscimento dei sacrifici e del lavoro svolto durante la pandemia.

Si.Ci.