I nuovi campioni d’Italia. La marcia trionfale del Follonica. Ecco la nuova Golden Age del Golfo

Più che una squadra sembra un film di Hollywood: nata sei anni fa, plasmata fin dal primo giorno, un gruppo di bravi ragazzi che qualche giorno fa ha chiuso l’avventura con le giovanili con l’ennesima coccarda tricolore cucita sul petto. E’ il Follonica Hockey, fucina incredibile di talenti che con questo gruppo che ha trionfato nella categoria Under 19 dopo aver battuto in una grande finale il Valdagno con il punteggio di 2-1. La nuova "Golden Age" del Follonica è stata guidata magistralmente, in un Capannino festante e pieno zeppo per l’occasione, da Franco Polverini. Colui che questo gruppo lo ha voluto e plasmato fin dal 2018. "Si tratta di un gruppo di amici – inizia Polverini – Molti hanno messo i pattini quando la società iniziava il percorso nelle scuole. Qualcuno è stato perso per strada ma la forza è sempre stata quella che tutti sapevano dove volevano arrivare". Polverini racconta: "Questi ragazzi si sono immediatamente fidati di me. E anche i loro genitori, componente fondamentale per un gruppo. Hanno viaggiato in lungo e in largo in Italia e in Europa. E pian piano hanno messo insieme una mentalità vincente che li ha portati a primeggiare in tutte le categorie". Un gruppo dal quale attingere per futuri successi. "Credo di sì – aggiunge Polverini – anche se adesso devono dimostrare di poter stare tra i grandi. Serve un carattere vero, dove la competizione è tremenda". Qualcuno se ne andrà. Come il capitano Mattia Polverini, pronto all’avventura in Spagna: "Vediamo come reagirà. L’A2? E’ stata fondamentale. Questi ragazzi sono cresciti giorno dopo giorno, alzando il livello. Ora tocca solo a loro dimostrare cosa vogliono fare da grandi".