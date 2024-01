I Red Jackets stendono i Titans 63-28

Con un 63-28 i Red Jackets Sarzana (nella foto) stendono all’ "Isoppo" della Bradia sarzanese (confermandosi così a punteggio pieno) pure i Titans Romagna e, da primi o da secondi nel Girone Nord, affronteranno in semifinale di Seven Football League quei Condors Grosseto che allo stato attuale sono al posto d’onore...ma devono giocare ancora una partita, peraltro in casa con quei West Coast Riders Pisa che nel raggruppamento sono ultimi, dietro ai medesimi Sirbons Cagliari. Da parte loro, i "Reds" attendono appunto le semifinali di questo campionato dove si gioca in 7 contro 7, previste all’inizio di febbraio; la vincente se la vedrà in finale con chi la spunta tra le semifinaliste del Girone Sud: Spiders Salento Lecce e Navy Seals Bari.