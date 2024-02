I risultati di golf. Fanucchi e Ciari battono tutti

Un clima decisamente mite e una formula di gioco divertente hanno caratterizzato l’attività agonistica al Montelupo Golf Club domenica 4 febbraio. In programma una tappa del circuito International Pairs Italy, evento internazionale che permette di prendere parte alle gare di qualifica a costo calmierato e premia i migliori con finali nazionali e mondiali. La gara ha richiamato golfisti da tutta la Toscana. Alessandro Fanucchi di Vicopelago e Guido Ciari di Quarrata hanno battuto gli avversari e il campo completando le 18 buche da campionato in 66 colpi, due meglio del par. Nella categoria netta Giacomo Citi del Bellosguardo e Paola Castellacci di Riva Toscana (46) hanno preceduto il giocatore di casa Elia Bagni con Leonardo Bartalucci (Riva Toscana) 44. La coppia in rosa del Golf Miniere, formata da Ludovica Della Valentina e Patrizia Nizzoli, è stata premiata quale miglior coppia lady con 42 punti.

