I risultati. Rossetti si avvicina all’Olimpiade di Parigi

La Coppa del Mondo sorride ancora a Gabriele Rossetti. Dopo il quarto posto ottenuto ad inizio mese nella tappa del Cairo, il tiratore di Ponte Buggianese ha nuovamente disputato un’ottima prova a Rabat, in Marocco, dove lo scorso weekend è andata in scena un’altra tappa del circuito iridato. Anche in terra marocchina Rossetti ha terminato la propria prova ai piedi del podio, portando a casa un importante quarto posto. Il pontigiano ha approcciato molto bene la gara, concludendo al terzo posto la serie di qualificazione con due soli errori su 125 piattelli. Nella finale a sei, Rossetti non è stato altrettanto preciso e dopo un inizio positivo si è dovuto accontentare della medaglia di legno. Niente podio quindi per l’atleta nostrano ma un risultato di rilievo che dà continuità a quello ottenuto in Egitto e che soprattutto consente al classe 1995 di allungare ulteriormente nel ranking olimpico sui più diretti inseguitori, il britannico Llewellin e il cipriota Achilleos. Il tiratore del Regno Unito ha infatti terminato la propria prova al 15° posto, perdendo punti importanti in chiave Parigi 2024, mentre il tiratore di Cipro non ha preso parte alla manifestazione. Entrambi, anche nella migliore delle ipotesi, non possono più superare Rossetti in classifica, il quale può essere scalzato solamente da Cassandro. Il prossimo giugno, quando saranno terminate tutte le tappe di Coppa del Mondo, l’atleta che si sarà classificato al primo posto nel ranking avrà diritto ad un pass nominale per la rassegna olimpica francese. Per la cronaca, a conquistare il successo a Rabat è stato proprio Cassandro, che ha messo a referto una due giorni pressoché perfetta, chiudendo al primo posto sia le qualificazioni che la finale.

Michele Flori