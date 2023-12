I sogni scudetto del Forte. Titolo d’inverno a un passo

I pronostici che vedevano il Centro Porsche Forte dei Marmi fra le favorite alla fine del girone d’andata sono stati confermati, anche se la strada è ancora molto lunga e le insidie, leggi avversari, tante e qualificate. Tuttavia i numeri parlano a favore dei rossoblu: 11 vittorie (10 consecutive) e una sola sconfitta. Gli stessi punti dei campioni d’Italia, ma con una partita da recuperare (a Monza giovedì 4 gennaio) e la possibilità di laurearsi campione d’inverno e di ottenere la testa di serie numero uno per la coppa Italia. Miglior attacco (+63) e seconda difesa (-21 dietro al Trissino -20); differenza reti di +42 e Federico Ambrosio capocannoniere con 27 reti (media 2,25 a partita).

Gli innesti di Francesco Compagno, Joan Galbas e Patricio Ipinazar in pista e l’arrivo del tecnico più vincente degli ultimi anni hanno rivitalizzato un gruppo che sta applicando le idee di Alessandro Bertolucci e la sua visione di un hockey basato su intensità e grande dinamismo. Questo il giudizio del tecnico sulla prima parte di regular season della sua squadra: "Undici vittorie e una sola sconfitta, di misura e in casa dei campioni d’Italia sono certamente un ottimo ruolino di marcia, ma dobbiamo vederlo come un punto di partenza per migliorarci. La squadra ha ancora ampi margini di crescita e vogliamo continuare a farlo. Il tutto in un campionato difficile in cui non è mai facile fare risultato e in cui c’è un nutrito gruppo di squadre che può togliere punti anche a quelle considerate sulla carta superiori. I risultati visti fino ad ora stanno a dimostrare che di scontato in questa A1 non c’è mai niente e che bisogna sempre dare il massimo".

Un’ultima osservazione è che tutti gli uomini di movimento vanno in rete. Dietro Ambrosio ci sono infatti Compagno e Gil (9), Torner (8), Rossi e Ipinazar (4), Galbas, Cinquini e Gabriel Ambrosio (1). La stagione entra adesso nella fase in cui, da marzo con la coppa Italia, verranno assegnati i trofei e i rossoblu dovranno confermare quanto di buono si è visto finora in campionato e provare a risalire in un girone molto difficile di Champions.

G.A.