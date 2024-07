I tanti impegni azzurri

Nel 2024 l’Italia è al centro del mondo rotellistico. Si svolgono infatti per la prima volta nel nostro Paese i World Roller Games che coinvogono tutte le specialità che usano i pattini in linea o tradizionali.

Per l’hockey su pista c’è grande attesa per i mondiali che riporteranno Novara al centro del panorama hockeystico. Nelle scorse settimane si sono chiuse le iscrizioni al mondiale di hockey pista con 67 squadre iscritte, il miglior risultato di sempre per i World Skate Games (27 senior maschili, 19 femminili e 20 under 19 maschili). Per il mondiale maschile è stato eguagliato il record del 2022 a Barcellona, per quelli femminile e under 19 è record di formazioni. La nazioni parteciperanno a diverse competizioni in base al ranking. Maschile.

World Championship (8 squadre): Angola, Argentina, Cile, Francia, Italia, Portogallo, Spagna e Stati Uniti.

Intercontinental Championship (8 squadre): Andorra, Australia, Brasile, Colombia, Egitto, Germania, Inghilterra, Svizzera.

Challenge Championship (11 squadre): Austria, Cina, Giappone India, Israele, Messico, Mozambico, Nuova Zelanda, Olanda, Sud Africa, Uruguay.

World Championship Under 19 (8 squadre): Argentina, Cile, Colombia, Francia, Italia, Portogallo, Spagna, Svizzera.

Intercontinental Under 19 (12 squadre): Andorra, Angola, Cina, Cina Taipei, Egitto, Germania, Inghilterra, India, Macao, Messico, Nuova Zelanda, Stati Uniti d’America.

Femminile. World Championship (8 squadre): Argentina, Cile, Colombia, Francia, Inghilterra, Italia, Portogallo, Spagna.

Championship (11 squadre): Australia, Brasile, Cina, Egitto, Germania, Giappone, India, Messico, Nuova Zelanda, Olanda, Stati Uniti d’America.

Tutte le competizioni avranno una prima fase in due gironi, mentre la seconda sarà a eliminazione diretta. La preparazione delle nazionali azzurre inizierà il 21 agosto nel centro tecnico di Recoaro Terme. Per le categorie under 17 maschile e femminile, che disputeranno l’europeo a luglio, la preparazione inizia in questi giorni.

G.A.