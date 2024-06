I Titani cadono a Grosseto. Doppio ko senza appelli

bbc grosseto

8

san marino

1

SAN MARINO: Tromp ed (0/3), Diaz 3b (0/3), Celli ec (2/3), Alvarez r (0/3), Angulo 2b (1/3), Pieternella dh (1/3), Ferrini 1b (1/2), Lopez ss (0/3), Di Fabio es (0/2).

BBC GROSSETO: Tomsjansen ec (1/4), Herrera ss (0/2), Barcelan 3b (0/3), Martini 1b (1/4), Garcia dh (0/2), Noguera 2b (2/3), Bruno (Chelli 0/1) es (1/2), Biscontri r (1/3), Franceschelli ed (1/3).

SAN MARINO: 000 010 0 = 1 bv 5 e 2

BBC GROSSETO: 700 010 X = 8 bv 7 e 0

LANCIATORI: Pomponi (L) rl 0.0, bvc 4, bb 2, so 0, pgl 7; Lu. Di Raffaele (r) rl 5, bvc 3, bb 2, so 5, pgl 1; Severino (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 0, pgl 0; Soto (W) rl 7; bvc 5, bb 1, so 9, pgl 1.

NOTE: fuoricampo di Pieternella (1p. al 5°); triplo di Biscontri; doppi di Tomsjansen, Bruno e Franceschelli.

Un uno-due da ko. La capolista San Marino perde due volte allo "Jannella" col Bbc Grosseto (10-4, 8-1). Sono 12 i punti segnati dal Bbc tra l’ultimo inning d’attacco di gara1 (5) e il primo di gara2 (7). Un’enormità. Gara2. La sfida di ieri pomeriggio si decide in un inizio da incubo di Pomponi, che senza eliminare nessuno subisce quattro valide, concede due basi ball e colpisce un avversario per 7 punti totali di pgl. Il resto della gara viaggia con San Marino che non riesce a reagire e centra l’unico punto grazie al fuoricampo di Pieternella al 5°.

Il Bbc ristabilisce subito le distanze nella parte bassa e chiude sull’8-1. Così in gara1. Botta e risposta nei primi 3 inning, con San Marino prima sopra 1-0, poi sotto 1-3 e infine sul pari grazie al fuoricampo da due punti di Alvarez.

Il Bbc torna però subito avanti e si presenta al 6° sul 5-4. L’attacco sammarinese spreca con due in base e un out, quello grossetano è cinico e potente. La partita è chiusa dal grande slam di Garcia, con la squadra di casa a vincere 10-4 nonostante tre valide in meno (8-11).