I vincitori della "6 Ore della Maremma». Colgan e Bergaglio sul podio più alto

Terza vittoria di fila per David Colgan alla Sei Ore della Maremma. L’atleta della società Atletica Castenaso Celtic, già vincitore nelle ultime due edizioni e terzo assoluto alla 100 chilometri del Passatore, ha trionfato domenica sulle mura medicee. La corsa anche quest’anno è stata un successo straordinario, non sono per i numeri eccellenti con 293 iscritti, ma per quello che si è visto sul tracciato di gara.

La stagione podistica del Marathon Bike e della Uisp, in collaborazione con Avis, è iniziata così con un grande evento nel centro storico della città di Grosseto. Come dimostrano i nomi dei vincitori della prova individuale: il bolognese Davide Colgan, che si conferma re della manifestazione, dopo i trionfi del 2023-2024, e la piemontese Ilaria Bergaglio prima dopo il secondo posto dell’anno scorso. Per Colgan ancora una beffa visto la bellissima prova con 82 chilometri e 58 metri, a soli 362 metri dallo spagnolo Ivan Lopez Penalba detentore del record, che nel 2022 si fermò dopo 82 chilometri e 420 metri. Al secondo posto Pier Paolo Bovenzi che dopo sei ore si è fermato a 81 chilometri e 69 metri percorsi. Al terzo posto Federico Baldi con 76 chilometri e 51 metri.

Tra le donne dopo il secondo posto di anno scorso, la piemontese Ilaria Bergaglio (Atletica Novese) stravince con il chilometraggio di 73 chilometri e 654 metri, precedendo Sabrina Chiappa (66,841) e Cristina Carmela Sodano (66,789).

"Sono partito troppo forte – afferma Colgan – e questo secondo me ha compromesso la possibilità di battere il record anche se correre 82 chilometri, è davvero un gran risultato".

Tra le squadre della "6xun’ora", la gara a staffetta, protagonista ancora una volta l’Atletica Rivellino (87,626) che si impone su Mens Sana di Siena (80,841) e Triathlon Grosseto (78,288). "E’ stato un grande evento che è andato al di là di quello che ci eravamo prefissati – conclude la responsabile dell’evento Elena Rossi, del Team Marathon Bike – anche se la pioggia nelle ultime due ore ci ha messo in difficoltà".