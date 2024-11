Il 4 dicembre ‘Sportinsieme Awards’. Gli Oscar dello sport sammarinese al centro congressi Kursaal

Nuovo appuntamento con Sportinsieme Awards, i premi alle eccellenze dello sport sammarinese che fanno da cornice all’annata sportiva dei protagonisti della Repubblica. Sono, di fatto, gli Oscar dello sport per San Marino e, nelle edizioni passate, hanno sottolineato ed evidenziato protagonisti assoluti nelle varie discipline, spesso e volentieri di livello mondiale. La rassegna andrà in scena mercoledì prossimo, 4 dicembre, al centro congressi Kursaal, alle ore 21. Sport e spettacolo, nella serata organizzata dal Comitato olimpico nazionale sammarinese. Si parlerà, naturalmente, delle Olimpiadi di Parigi 2024, sottolineando le prestazioni degli atleti di casa. C’è attesa per capire chi succederà a Myles Amine Mularoni come Atleta dell’anno, l’award decisamente più atteso di ogni edizione. Lo stesso lottatore potrebbe essere tra i papabili, visto il bronzo sfiorato proprio alla recente rassegna a cinque cerchi. Nel corso della serata spazio anche ai vincitori della seconda edizione del concorso letterario e giornalistico ‘Lo sport è vita sul Titano’, ma anche alla musica di Kelly Joyce, all’approfondimento giornalistico (atteso Xavier Jacobelli) e a tutte le premiazioni per i protagonisti sportivi.