Il bando scade il 23 settembre. Assegnazione spazi alle società sportive nelle palestre

E’ appena uscito, scade il 23 settembre, ma di sicuro, come ogni anno, provocherà mal di pancia tra le società sportive. L’amministrazione comunale ha pubblicato il bando per l’assegnazione degli spazi nelle palestre nel territorio per la prossima stagione sportiva (da settembre a giugno 2025), concessione che sarà comunque subordinata al nulla osta degli istituti scolastici e alla firma di convenzioni. Al bando possono partecipare le società sportive (professionistiche e dilettantistiche), le federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al Coni, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, le istituzioni scolastiche, le associazioni sportive studentesche o i gruppi sportivi scolastici, le associazioni del tempo libero e del terzo settore per corsi di attività fisica adattata, attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali anche di inclusione sociale. E non mancheranno contestazioni e polemiche visto che quest’anno gli spazi sono ancora più ridotti, rispetto alle esigenze, a causa delle demolizioni degli istituti e delle relative palestre di Taliercio e Buonarroti. Le palestre disponibili sono quelle di Dogali, palazzetto di Avenza, ex Leopardi, Dazzi, Gentili, Nardi, Endas Isoppi, Gentileschi, Galilei, Montessori-Repetti.

ma.mu.