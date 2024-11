Il baseball volta pagina. Mazzieri presidente Fibs

Ha iniziato la campagna elettorale un po’ in sordina. Cercando di portare avanti le "sue" idee. Quelle che lo hanno portato ad essere, in 40 anni di baseball, prima un grande giocatore, poi un eccellente allenatore e adesso un insegnante del "Vecchio Gioco" ai più piccoli. Ma quelle idee alla fine hanno coronato un sogno: quello di diventare presidente della Federbaseball. Marco Mazzieri, grossetano doc, 62 anni, è stato proclamato Presidente Fibs per il quadriennio 2025-28 con il 56,04% delle preferenze nel ballottaggio con Andrea Marcon (42.70%). È il nono presidente nella storia della Federazione Italiana Baseball e Softball. Hanno vinto le sue idee: più italiani in campo, Accademie Regionali e serie A completamente da riformare. "Se mi avessero detto 50 anni fa che sarei stato presidente di questo movimento che mi ha dato tanto, non ci avrei creduto – ha detto Mazzieri subito dopo la proclamazione –. Vogliamo essere davvero la Federazione di tutti, non vogliamo lasciare indietro nessuno e vogliamo mettere tutto il movimento nelle condizioni di lavorare al meglio. Grazie davvero a tutti". Adesso si apre dunque un’altra fase per il batti e corri. Anche a Grosseto dove le due massime società si erano divise anche sul candidato: il Bbc convintamente su Mazzieri, il Bsc Grosseto puntava invece su Marcon.