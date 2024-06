Il Bbc cerca il riscatto sul diamante di Parma. Oberto chiede cuore e grinta. C’è anche Paez

Trasferta a Parma per i biancorossi di Junior Oberto che, dopo le tre sconfitte nel derby e il sesto posto nel girone, non possono permettersi altri passi falsi. Per risalire la china servirà cuore e grinta e anche una buona dose di fortuna, visti gli ultimi infortuni. A dar manforte alla squadra è arrivato dalla Spagna il lanciatore Paez (il migliore della lega iberica) che sarà schierato come partente nella gara di domani sera. Stasera toccherà a Gomez provare a strappare il primo successo della sua carriera italiana dopo due buone prestazioni che però non hanno portato successi. Oberto avrà anche Penalver, il rilievo cubano che ha smaltito i fastidi alla schiena. Il resto della formazione vedrà Garcia a ricevere, Martini in prima, Vaglio in seconda, Herrera interbase e Barcelan in terza. Esterni Bruno (a sinistra), Tomsjansen (centro) e Franceschelli a destra. Piccini sarà il battitore designato.