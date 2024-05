Il Bbc non può sbagliare. Doppia sfida col Macerata

Si chiude allo Jannella (alle 15 e alle 20) il trittico di gare tra il Bbc Grosseto e il Macerata. Una doppia sfida decisiva per le sorti della classifica finale della prima parte della stagione per i biancorossi di Oberto. Oggi pomeriggio il manager dei maremmani darà spazio a Soto sulla collinetta. L’italo-cubano si sta ben disimpegnando ma avrà bisogno del lineup per cercare di portare a casa il successo. Nella gara serale toccherà invece al nuovo acquisto Josè Gomez, venezuelano col passaporto spagnolo che si è unito alla squadra proprio mercoledì. Il pitcher destro entrerà nella rotazione, probabilmente come partente, ma darà una mano a Noguera e Penalver per portare in fondo una sfida che è assolutamente da vincere. "Il Bbc Grosseto aveva necessità di voltare pagina dopo la brutta faccenda di Carbo, tra l’altro espulso con disonore dal baseball cubano – ha commentato il diesse Filippo Olivelli –. Ci concentriamo adesso su questo venezuelano di 27 anni, sul quale puntiamo per raccogliere i frutti delle prime partite nelle quali abbiamo dimostrato di non potercela giocare con chiunque. Allo stesso tempo rimaniamo con gli occhi aperti, pronti a tornare sul mercato per trovare un altro lanciatore che possa ulteriormente rafforzare la nostra squadra".