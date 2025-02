Il Bbc riparte da Delmirani. Ecco il general manager

BASEBALL

"Come batte il cuore al Bbc Grosseto non batte da nessuna altra parte!". E’ questo lo slogan che il Bbc userà per dare il via alla stagione. Con tante novità. La prima è quella che riguarda l’assetto societario: Guido Delmirani ha assunto ufficialmente il ruolo di general manager del Bbc, un incarico di rilievo e responsabilità. "Si tratta di un impegno importante e delicato – ha detto – perché per la città di Grosseto il Bbc è un fattore culturale radicato in più generazioni di grossetani". Questa nomina si inserisce in un momento di rinnovamento generale del baseball italiano, grazie anche al nuovo consiglio federale e alla presidenza di Marco Mazzieri. "Mazzieri è una figura di grande competenza e potrà riorganizzare la Federazione con un respiro internazionale, che permetterà a questo sport di riprendere slancio nei prossimi anni – ha aggiunto – Le mie attività principali del mio incarico saranno due: essere la voce del Bbc Grosseto verso l’esterno, a livello istituzionale e mediatico, e coordinare internamente tutte le attività della società per migliorare l’efficienza e l’organizzazione". Delmirani ha sottolineato anche le difficoltà gestionali di una società sportiva di serie A, specialmente in un contesto storico come quello attuale.

"Il nostro modello sarà quello di crescere sportivamente e nei risultati, portando più pubblico allo stadio Jannella, ma sempre mantenendo un equilibrio di bilancio. I costi della stagione saranno coperti dai ricavi, garantendo così la sostenibilità del progetto". Questo il nuovo organigramma: Giuseppe Demi Presidente, Sandro Chimenti Vice Presidente, Alessandro Macchelli Consigliere. Guido Delmirani General Manager; Filippo Olivelli Direttore Sportivo; Paolo Rullo Affari Generali; Claudio Banchi, Ernesto Croci Marketing; Vittoria Delmirani social media; Rozy Oprea Segreteria e Biglietti; Giorgio Fiorentini, Enzo Mazzilli accompagnatori; Claudio Manuguerra magazzino; Luca Collini Manutenzione Jannella; Luca de Vito logistica.