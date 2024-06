Il Bbc si rinforza. New Energy è lo sponsor

A Grosseto c’e una nuova energia: è quella della New Energy, l’azienda di gas e luce, nuovo main sponsor del Bbc Grosseto che sta disputando il campionato di serie A baseball. Il proprietario della società per azioni, Guglielmo Manzo, il responsabile finanziario Roberto Manzillo e Alessandro Papini, responsabile commerciale di zona, sono stati accolti dal sindaco Vivarelli Colonna, da una nutrita rappresentanza della squadra biancorossa e dai ragazzi della Ymca Baseball Etruscan Fighters, con la quale il Bbc ha stretto un proficuo accordo di partnership.

"La nostra è stata una scelta mirata – ha detto Guglielmo Manzo – abbiamo capito dove siamo finiti quanto sia importante il baseball in questa città, dove tanta gente aspetta di rivedere Grosseto ai massimi livelli".

La New Energy è proprietaria dell’Arezzo Calcio, con il quale è arrivato ai playoff di serie C: Nel corso della presentazione, il discorso è scivolato inevitabile sulla squadra: "Nel girone d’andata abbiamo fatto un campionato altalenante nelle prestazioni – ha detto Claudio Banchi – e deficitario nei risultati, ma da qualche settimana, in coincidenza con l’arrivo di New Energy, la stagione ha preso una consistenza diversa, con cinque vittorie nelle ultime nove partite, delle quali quattro su sei contro le migliori formazioni del girone".

"Sono felice – aggiunge Beppe Massellucci – che ci sia stato un cambio di rotta".