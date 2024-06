Il Bbc sorride a metà contro il Parmaclima. Vittoria in gara 1, ma ko nella successiva

Una vittoria per parte per Bbc e Parma dopo le prime due partite. Ieri pomeriggio il Bbc Grosseto ha vissuto un pomeriggio difficile, finendo per arrendersi 7-2 contro il Parmaclima. I biancorossi si sono trovati sotto 3-0 dopo il primo inning, anche a causa di due dei quattro errori difensivi commessi in gara 2 che hanno condizionato Erik Soto (9 valide in 3.2 riprese), che ha subito anche 5 punti al 2° inning e 2 punti al 4°, prima di lasciare il posto a Taschini. I locali hanno chiuso la partita sul partente e uno sul rilievo Taschini al 5°. Il line-up grossetano, esplosivo venerdì sera, è rimasto a guardare i lanci di Matteo Bocchi per cinque riprese, con il solo Noguera andato in base per errore, prima di dare segnali di ripresa: al 6° Biscontri, in base per ball, è in terza sulla valida, con errore, di Piccini e va a a casa sulla rimbalzante di Tomsjansen. Al 7° invece Josè Garcia spedisce la pallina oltre la recinzione, fissando il finale sul 7-2.

Nella prima gara il Bbc aveva trionfato 3-1. Il Grosseto ha trovato una partenza bruciante. Herrera, Barcelan e Martini hanno indovinato tre "palle con gli occhi" che si sono trasformate in altrettante valide infilandosi nelle maglie della difesa di casa e producendo il primo punto della serata.

Il 2 a 0 è stato ottenuto da Garcia con un secco singolo al centro, il 3 a 0 da Bruno con una precisa valida a destra. Gli ospiti hanno provato ad allargare il vantaggio occupando tutti i cuscini ma Casanova si è tolto dai guai con l’eliminazione al piatto di Vaglio.Il Parma Clima ha accorciato subito le distanze sfruttando solo parzialmente l’inizio con poco controllo di Gomez che ha aperto con due basi ball consecutive ad Angioi e Desimoni. Noel Gonzalez ha alzato un’innocua volata sull’interbase, poi Gomez ha commesso un fallo di pedana ed ha concesso una base intenzionale a Encarnacion. A produrre il punto del 3 a 1 ci ha pensato Luis Gonzalez, autore di una lunga volata di sacrificio al centro.

I biancorossi hanno legittimato il proprio vantaggio continuando a colpire con successo i lanci di Casanova che è uscito a fatica ma senza punti subiti dalla seconda e dalla terza ripresa.

La salvezza porta la firma di Noguera.