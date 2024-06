Il bilancio del capitano dei Cavalieri. Puglia: "E’ mancato l’ultimo passo. Ma la stagione è stata ottima»

"Resta l’amarezza per non aver fatto quel passo in più che a mio avviso era alla portata, ma lo sport è anche questo. E siamo comunque cresciuti molto anche solo rispetto allo scorso anno, visto che siamo arrivati a giocarci l’accesso alla finale dopo aver vinto l’andata. Per quanto mi riguarda, abbiamo disputato la miglior stagione degli ultimi anni".

E’ Lorenzo Puglia, da buon capitano, a ricompattare ulteriormente il gruppo e a mettere in evidenza l’ottimo rendimento evidenziato dai Cavalieri Union nel corso di un’annata comunque più che positiva, considerando le ventuno vittorie in ventiquattro partite conquistate sommando la regular season di serie A e i playoff che hanno visto i tuttineri eliminati dal Cus Torino nonostante il successo ottenuto al Chersoni nella semifinale d’andata. Proprio lo stadio di Iolo ospiterà oltretutto la finalissima degli spareggi-promozione fra Lazio e Torino, alle 17,30 odierne.

"Eravamo ormai di fatto abituati a vincere tutte le partite, anche per questo l’ultima sconfitta in un momento cruciale fa male – ha aggiunto il mediano d’apertura marchigiano – adesso staccheremo un po’, poi inizieremo a preparare le prossime stagioni per cercare di fare uno scatto in più".

Il secondo posto conquistato nel girone 3 di serie A durante la stagione regolare consentirà ai Cavalieri di prendere parte alla nuova serie A1 2024/25, che secondo il nuovo format dei campionati dovrebbe prevedere la partecipazione delle prime tre classificate di ogni raggruppamento (fatta eccezione ovviamente per la squadra che sarà promossa oggi). Il livello del torneo si alzerà notevolmente, quindi.

Ma proprio questa consapevolezza potrebbe rappresentare uno stimolo in più per cercare di fare ancora meglio e andare oltre i risultati che sono stati raggiunti quest’anno dalla squadra di Chiesa.

"Sarà a mio avviso un campionato più stimolante ed impegnativo di quello cher abbiamo disputato quest’anno: saranno tutte partite di alto livello come quelle che abbiamo giocato contro Torino – ha chiosato il capitano dei tuttineri – e dovremo applicarci ulteriormente per ottenere risultati".

Giovanni Fiorentino