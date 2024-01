Il campionato. Prato ancora battuto. Il Bologna non fa sconti

Ancora una battuta d’arresto per il Prato Calcio a 5, uscito sconfitto per 3-2 dal campo del più quotato Bologna 1909 allenato dal suo grande ex Alberto Carobbi. Per l’ennesima volta i biancazzurri di Andrea Bearzi hanno perso una partita di misura, con tanta amarezza per tutti. I pratesi, privi dell’uruguayano Sosa impegnato con la sua nazionale ma che hanno potuto schierare per la prima volta il neo acquisto Juan Moreno, sono andati in gol con Cellini e Raimondi ma non è bastato con un Bologna 1909 a rete con Redivo, Hassane e Jader. Bearzi ha schierato questa formazione: Lo Conte, Martini, Tempesti, Beluco, Raimondi, Panchetti, Cellini, Marangon, Juan Moreno, Fazzini, Del Greco e Giannattasio. Dopo la terza giornata di ritorno del campionato di serie A2 girone B, il Prato Calcio a 5 rimane in penultima posizione in compagnia dell’Atlante Grosseto a quota 10 punti, con dietro solo il Buldog Lucrezia con 6. Al comando c’è invece sempre l’Unicusano Futsal Ternana con 32. Sabato il campionato osserverà un turno di riposo.

Massimiliano Martini