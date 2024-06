Il campionato under 23. La Pumas battuta in finale

Nel terzo fine settimana dedicato alle finali giovanili di hockey, ancora ottimi risultati per le formazioni locali con il secondo della Pumas Farmaè Viareggio e il quinto posto della Rotellistica Camaiore nel torneo under 23. Secondo posto per entrambe le squadre nei gironi eliminatori, la Pumas nel gruppo A, il Camaiore nel B. Per la squadra di Mirko Bertolucci successi contro Montecchio (9-0), Giovinazzo (3-2), Novara (6-3); sconfitta col Breganze (2-3).

Classifica: Breganze 12, Pumas 9, Giovinazzo 6, Novara e Montecchio 1.

Nel girone B imbattuti i bluamaranto di Elia Guidi: vittoria (4-2) sul Seregno e pareggi con Modena (2-2), Bassano e Sarzana (4-4).

Classifica: Modena 8, Camaiore 6, Seregno e Sarzana 5, Bassano 1. Nei quarti Pumas-Seregno 6-0, Giovinazzo-Camaiore 9-2. Semifinali: Breganze-Giovinazzo 6-2, Pumas-Modena 1-0. Nella finale per il quinto posto la Rotellistica, dopo avere condotto a lungo grazie a 5 reti di Matteo Pardini, viene beffata nel finale dal Seregno finendo battuta per 6-5. Terzo posto al Modena (3-1 sul Giovinazzo), mentre nella finale per il titolo il Breganze si ripete imponendosi per 2–1. La svolta arriva a metà ripresa quando i veneti, dopo lo 0-0 del primo tempo, trasformano un tiro diretto e poco dopo raddoppiano. La rete di Corrieri sembra riaprire i giochi, ma il Breganze porta a casa un altro successo di misura e, con esso, il titolo. Il Sarzana conquista la coppa Fisr.

In finale i liguri di Sergio Festa battono il Bassano per 6-4; terzo il Novara (5-4 ai rigori sul Montecchio). Semifinali: Bassano-Montecchio 4-2, Sarzana-Novara 4-0. Da giovedì a domenica prossimi a Correggio e Mirandola, ultimo appuntamento giovanile con il trofeo Promote Hp, che mette di fronte i migliori giovani italiani under 13, 15 e 17 in rappresentative regionali.

G.A.