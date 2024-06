Il “Carlo Romani Cup“. Uan Lab alza il trofeo

Uan Lab Viareggio accende l’estate del beach soccer viareggino aggiudicandosi la 23esima edizione della Carlo Romani Cup, primo torneo su spiaggia della stagione e svoltosi al Beach Stadium Matteo Valenti. Riservata ad atleti nati nel 2012-2013, questa Romani Cup è stato un susseguirsi di belle giocate e soprattutto di tanti gol, ben 90 solo nelle partite della fase a gironi. Come detto è stata la Uan Lab Viareggio (nella foto di Carlo Cosci) a trionfare e ci sono voluti i calci di rigore per piegare un’agguerrita Saba Team arresasi soltanto per 9-8, dopo che i tempi regolarmentari si erano conclusione 4-4 ed i supplementari 5-5 (Carbone 3, Ratti, Merlino/D’Angelo, Di Cristofaro, Dolci, Cruz Benassi, Francesco Benassi).

Uan Lab Viareggio che in semifinale aveva superato, sempre ai rigori 4-3 Spera Ebbasta, dopo l’1-1 dei regolamentari (Fredianelli/Fommei), mentre Saba Team aveva sconfitto 6-2 l’Atletico Viareggio (Benassi, Bertuccelli 2, Cosignani, Dolfi, Di Cristofaro/Marchetti, Popescu).

Ecco tutti i risultati dei gironi: Uan Lab Viareggio-Atletico Viareggio 6-0; We Love Cape-Croce Verde 3-3; Saba Team-Spera Ebbasta 3-4; Cape Beach-Cbd Team 2-2; Uan Lab Viareggio-Cdb Team 7-7; Atletico Viareggio-Cape Beach 5-0; Saba Team-We Love Cape 11-1; Croce Verde-Spera Ebbasta 3-7; Uan Lab Viareggio-Cape Beach 11-1; Cbd Team-Atletico Viareggio 2-3; Saba Team-Croce Verde 4-2; Spera Ebbasta-We Love Cape 2-0.

Uan Lab Viareggio: Boselli, Collerone, Fredianelli, Gori, Ratti, Columbo, Vannucci, Carbone, Merlino, Paoli, D’Andrea. All. Vannucci-Rosetti.

Saba Team: Paolini, D’Angelo, Benassi F., Bertuccelli, Cosignani, Cinquini, Tavoletti, Benassi C., Massoni, Di Cristofaro, Felloni, Dolfi. All. D’angelo.

Sergio Iacopetti