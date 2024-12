"Il caso Jekyll" al Boiardo. C’è il talentuoso Rubini

Stasera alle 21 al Teatro Boiardo di Scandiano, Sergio Rubini porta in scena "Il caso Jekyll", tratto dal romanzo di Robert Stevenson "Lo strano caso del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde".

Lo spettacolo si innesta sulla contemporaneità, con una atmosfera da thriller psicologico. Sergio Rubini, in veste di narratore, firma anche la regia, mentre Daniele Russo interpreta il doppio Jekyll – Hyde. Si tratta di un’interpretazione del romanzo originale che si distacca dall’allegoria, per offrire uno sguardo psicanalitico più attuale. "Il nostro testo, spogliato da qualsiasi soluzione allegorica usata da Stevenson - dice Sergio Rubini - dà il carattere fantastico a tutta la storia. Come la metamorfosi di Jekyll in Hyde attraverso un esperimento chimico (la cosiddetta pozione) è piuttosto un viaggio nell’inconscio: nella fattispecie di un famoso luminare della medicina, Henry Jekyll, che ambendo all’individuazione di quelle che sono le cause della malattia mentale, si fa cavia e diventa poi vittima delle sue stesse teorie, tirando fuori dalla caverna del conscio ciò che è a lui stesso nascosto, la sua ombra, il suo Hyde. Da ciò si evince chiaramente come il racconto da cui siamo partiti sia in effetti solo d’ispirazione a una storia più vicina ai temi della nostra contemporaneità, offrendo allo spettatore la possibilità non solo di rispecchiarsi in quelli che sono i pericoli ma anche i piaceri che scaturiscono dalla propria ombra. Lo spunto su cui riflettere è la necessità di dialogare col proprio inconscio, portarlo fuori e condividerlo con la collettività per evitare che la nostra ombra scavi in solitudine nel nostro io un tunnel di sofferenze e violenza".

Biglietti da 22 a 10 euro:

Info: www.cinemateatroboiardo.com

Stella Bonfrisco