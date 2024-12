Il cavaliere vince il Master Città di Arezzo. Pitzianti detta legge. La lancia d’oro è sua

di Sonia Fardelli

AREZZO

Cristian Pitzianti si è aggiudicato il Master Città di Arezzo 2024 e il trofeo a forma di lancia d’oro in palio. Grande prestazione del cavaliere fiorentino che in sella a Icecream Tn ha fatto registrare il percorso più veloce tra i nove binomi arrivati al barrage. Al secondo posto ancora un cavaliere toscano Massimo Pacciani, terzo posto per Evelina Bertoli in sella a Bolscoi di Vallerano e in quarta posizione il cavaliere senese Guido Franchi in sella a For Chacaria Ps. In sesta posizione la giovanissima amazzone aretina Caterina Vanni con Lalla Novak. A premiare Cristian Pitzianti, a cui è stata consegnata una riproduzione della lancia d’oro realizzata dall’intagliatore Francesco Conti, sono stati la deputata Tiziana Nisini, l’assessore allo sport del Comune di Arezzo Federico Scapecchi e l’event director dell’Arezzo Equestrian Centre Riccardo Boricchi. Il gran premio è stato invece vinto dal cavaliere polacco Mikolas Baranski in sella a Juggles Baraka, secondo posto per Antonio Campanelli e terzo per Niccolò Viviani. E tra quindici giorni a San Zeno ci sarà una nuova sfida sugli ostacoli, dal 20 al 22 dicembre, con il concorso di Natale. Tanto agonismo, ma anche solidarietà. Durante la tre giorni saranno infatti raccolti i regali per i bambini degli ospedali. Anche l’Arezzo Equestrian Centre partecipa infatti a "Natale con la Fise", il progetto solidale della federazione dedicato ai piccoli pazienti ricoverati negli ospedali italiani. La mascotte della Fise Tony il Pony nei panni di Babbo Natale, insieme ad atleti e a testimonial vicini al mondo del cavallo faranno visita ai ragazzi dei reparti di ospedali italiani, portando loro dei doni speciali. In Toscana i doni saranno portati ai bimbi del Meyer. Lo scorso anno la Fise riuscì a raccogliere mille doni per 500 piccoli pazienti.