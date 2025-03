Il Cgc battuto con onore dal Bassano. Lombardi e D’Anna spaventano Bertolucci

cgc viareggio

CGC VIAREGGIO: Gomez, Lombardi, Rosi, Cinquini, Muglia, Raffaelli, Mura, D’Anna. All. Cupisti.

BASSANO: Verona, Pozzato, Sousa, Tamborindegui, Galbas, Riba, Scuccato. All. Bertolucci.

Arbitri: Giovine-Barbarisi.

Marcatori: Marcatori: 1’ pt Galbas; 7’ pt Lombardi, 16’ pt D’Anna, 21’ pt Galbas, 24’ pt e 24’ pt Riba; 16’ pt Galbas.

Note: ammoniti D’Anna; Galbas.

VIAREGGIO – Gli episodi che alla fine fanno la differenza, ma che alla fine riportano in calce un 5-2 che può far credere che non ci sia stata partita. Invece partita c’è stata, peccato che alla fine sia stato il Bassano a far festa. Dicevamo degli episodi, episodi decisivi. Ed il primo di questi arriva, clamorosamente, appena dopo 5 secondi dal via della partita. Palla al centro e servita dietro a Galbas (sempre più capocannoniere del campionato) che beffa Gomez per l’1-0. Della serie pronti-via ed il Cgc inizia la partita già sotto.

Cgc che però lotta, crea, soprattutto reagisce. Lombardi, in particolare si conferma arma in più, al punto tale da subire una lunga sequenza di falli e soprattutto da trovare, con un gra diagonale l’1-1. Il Cgc è vivo e ci crede. D’Anna impegna Verona, che sarà un grande protagonista della contesa, poi dopo un tiro di Stuccato che Gomez devia sulla traversa, arriva il meritato 2-1 viareggino. Cinquini guida la ripartenza e serve capitan D’Abna che trova la rete con un gran diagonale. A 5’ dalla fine del primo tempo la partita è ribaltata, ma il Bassano non è una grande squadra per caso. Gomez si salva alla grandissima sulla staffilata di Riba, ma poi non può nulla sul tiro di Silva imbeccato da Galbas. A 4’ dalla fine siamo sul 2-2.

Risultato che Gomez preserva per bravura, respingendo il tiro diretto di Riba (blu a Lombardi), e un po’ per fortuna, dato che il seguente tentativo di Silva centra la traversa. Poi però si materializzano altri due episodi; episodi fetali per il Cgc e che dirigeranno l’esito finale della contesa. A 45 secondi secondi dalla fine si concretizzano, in sequenza, due altri episodi decisivi che, di fatto, decideranno la contesa. Riba tira dalla distanza, la pallina passa sotto il braccio di Gomez che, con un colpo di reni, riesce comunque a fermarla. Riga o no, per gli arbitri è rete. Una doccia fredda che diviene freddissima quando, ancora Riba, a 14 dalla fine infila il 4-2 con un diagonale, in ripartenza e dopo un atterramento di Rosi in area. Insomma il Cgc va sotto 4-2 senza nemmeno accorgersene. La ripresa è di marca bianconera, ma gli episodi sono ancora contro. Ci provano D’Anna e Mura poi Muglia fallisce due tiri diretti, mentre Galbas trova, in ripartenza il 5-2.

