Il Cgc di scena a Sarzana: "Faremo una gran partita"

Ripartire da uno schiaffo pesante lo 0-4 incassato contro il Lodi, ma che può servire da lezione. Perché in serie A1 ogni errore può esser fatale e le squadre, anche le più giovani, debbono imparare e metabolizzare in fretta. È quello che cercherà di fare, stasera sulla pista del Sarzana, il Cgc di Alessadro Cupisti. Cgc che, per l’occasione, potrà contare anche su Samuele Muglia dopo le due giornate di squalifica. Un rientro fondamentale per esperienza e per ‘peso specifico’ in attacco.

"Abbiamo passato una settimana tranquilla – assicura Cupisti – in cui abbiamo potuto preparare questa partita, ripartendo da quella con il Lodi. Partita in cui siamo stati bravi in fase difensiva, mentre in attacco qualcosa abbiamo sbagliato o mal interpretato. Il tutto, però, al netto della forza dirompente dei lombardi". Contro i liguri, invece, in una sorta di derby, ci sarà da stare attenti, in particolare, a Domenico Illuzzi fresco autore di una tripletta nel 3-3 di Monza. "Il Sarzana non è solo Illuzzi – specifica ancora Cupisti –; è un gruppo esperto ed estremamente competitivo, con giocatori importanti come il portiere Corona, guidato da un allenatore, come è Festa, molto bravo. Noi dovremo fare una grande partita e sono certo che la faremo. Ai miei chiedo solo di tirar fuori le qualità che hanno, senza timore alcuno, perché ne hanno".

Sergio Iacopetti