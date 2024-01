Il Cgc dilaga col Follonica. Bianconeri in testa da soli

Terza vittoria consecutiva del Cgc Viareggio (14-2 al Follonica) che resta solo in testa a punteggio pieno nel girone B di serie A2, complice la sconfitta interna della Rotellistica Camaiore ad opera della Pumas (2-4). Battuto a Matera (10-5) il Forte dei Marmi.

Tutto facile per il Cgc Viareggio che archivia la pratica Follonica già nel primo tempo, chiuso sul 5-1. Nonostante Biancucci fosse ancora privo di Alex Raffaelli, la squadra ha confermato la sua solidità difensiva (Gomez non ha ancora subito reti su azione) e la grande vena di Muglia in attacco (7 reti per lui che lo confermano miglior marcatore della A2 con 13 centri) supportato da D’Anna e Balistreri (doppiette), Puccinelli, Andrea Gemignani, Palla. Nella ripresa spazio per tutta la rosa a disposizione del tecnico. I bianconeri si confermano un gruppo di altra categoria in un girone in cui non sembra, almeno per il momento, esserci un avversario in grado di intralciarlo. Da segnalare i 4 cartellini blu (2 per parte) e ben 9 tiri piazzati (5 per il Cgc, 2 realizzati) e 4 per gli ospiti (1 realizzato).

Sulla pista del Pardini Sporting Center la Pumas di Mirko Bertolucci, nonostante le assenze di Marchetti e Elia Cardella, conquista una vittoria di grande spessore e aggancia la squadra di Orlandi al secondo posto. Nel primo tempo Niccolò Mattugini replica a Pezzini, ma ancora Pezzini e Michele Pesavento firmano il 3-1 sul quale i rossoverdi vanno al riposo. A inizio ripresa accorcia Alonso al 6’, ma Poletti al 9’ mette a segno la rete del 4-2, risultato che non cambierà più fino alla fine. Tre i cartellini blu (2 per la Pumas) e altrettanti tiri piazzati (nessuno trasformato).

A Matera il Forte dei Marmi compromette nel primo tempo, chiudendo sotto per 7-0, la propria gara. Nella ripresa la tripletta di Ballestero e la doppietta di Bicicchi rendono meno amara la sconfitta e il sorpasso in classifica ad opera della squadra di Antezza.

Altri risultati: Castiglione-Prato 4-1, Salerno-Sarzana 5-4.

Classifica: Cgc 9; Camaiore, Pumas, Matera 6; Forte e Prato 4; Castiglione, Salerno, Follonica 3; Sarzana 0.

G.A.