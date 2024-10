Il Cgc piega il Sandrigo. Show di Mura: tripletta

cgc viareggio

CGC VIAREGGIO: Gomez Tapia, Rosi, Cinquini, Muglia, D’Anna, Correa Mura, Raffaelli, Puccinelli, Lombardi, Torre (p). All. Cupisti.

SANDRIGO: Català, Castro Rodriguez, Cocco, Ardit, Moyano, Brendolin, Poletto, Loguercio, Ghirardello, Merlo (p). Marozin.

Arbitri: Barbarisi, Giovine.

Marcatori: 3’pt Muglia, 12’ Correa Mura, 14’ Lombardi, 21’ Castro Videla; 4’ st Brendolin, 10’ e 19’ Correa Mura.

VIAREGGIO – Una vittoria era quello che ci voleva e così è stato. Bella, nella prestazione, e larga nel risultato. Il Cgc Viareggio liquida con un bel 5-2 il Sandrigo e festeggia per la seconda vittoria consecutiva e, soprattutto, per la serata di gloria di quel Federico Mura che, dopo aver steccato l‘esordio casalingo con il Lodi (forse per la troppa pressione?), è protagonista positivo con una bella tripletta. Vittoria dedicata a Mario Giannelli, il tifoso scomparso martedì scorso, cui i giocatori del Cgc hanno riservato lo striscione, a centro pista: "Ciao Marione. Chi lotta non muore mai" (per l‘occasione c‘è stato anche un minuto di silenzio).

Partita a ritmi alti, fin dall‘inizio, e che il Cgc inizia col piglio giusto. Muglia sale in cattedra e, dopo due tiri respinti da Català ed un tiro diretto respinto sempre dal bravo portiere dei vicentini, sblocca la partita su assist di D‘Anna. Il Sandrigo sbanda, ma prova a mettere la testa fuori. Gomez para su Brendolin e sulla ripartenza, imbeccato da Lombardi, Mura firma la sua prima rete in campionato. Il Cgc sembra in controllo e, sfruttando anche le parate di Gomez, cala il tris quando Lombardi conclude una lunga azione, portata avanti avanti da Muglia che nell‘occasione aveva anche colpito un palo. Sembra finita ed anche il gol degli ospiti, arrivato su un bel tiro di prima del cileno Castro, sembra aspetto quasi secondario. Nella ripresa il Cgc parte ancora forte. Mura coglie un altro palo ed illude perché nell‘hockey basta poco per riaprire i giochi. Così Castro imbecca Brendolin bravo a beffare Gomez per il 2-3. Partita riaperta sembrerebbe, ma non del tutto perché Mura, in 10‘, trova altre due reti. La prima su assist di Muglia e la seconda al termine di un bello slalom personale.

Gli ultimi minuti sono pura accademia. Raffaelli si presenta a tu per tu con Català, ma si lascia respingere il tiro, poi Mura fallisce il poker personale, facendosi respingere un tiro diretto sempre dell‘estremo veneto. Per il Cgc sono tre punti d‘oro ed una bella iniezione di fiducia alla vigilia di quattro partite (Valdagno, Trissino, Grosseto e Forte) da far tremare le stecche.

Sergio Iacopetti