Il Cgc riparte da Cupisti e Palagi: "Vogliamo sognare di nuovo"

La voglia di hockey a Viareggio è ancora tanta, a giudicare dalle decine di persone che si sono date appuntamento al Palabarsacchi per festeggiare due importanti ritorni nel Cgc Viareggio che la prossima stagione sarà di nuovo in serie A1, quelli di Alessandro Cupisti e Nicola Palagi (nella foto). Il primo riprende la panchina che aveva lasciato 15 anni fa; il secondo sarà il direttore sportivo e responsabile dell’area tecnica. A fare gli onori di casa il presidente Alessandro Palagi che ha prima di tutto ringraziato atleti, staff e pubblico per la promozione: "Parte un nuovo progetto per la sezione hockey. Dopo aver passato momenti difficili, che ci hanno insegnato molte cose, adesso vogliamo proseguire la nostra attività, riportare in alto l’hockey e far sì che in futuro possa essere indipendente dal torneo e trovare in tutta la città le risorse economiche e umane per nuovi obiettivi".

E’ stata poi la volta di Nicola Palagi che ha presentato una parte dello staff formato, oltre che da Cupisti, da Michele Gemignani (medico), Alberto Fortuna (meccanico), Andrea Bemi supportato da Carlo Giordano (preparatore), Cristiano Martini (social media manager): "Non mi aspettavo tanta gente a questo incontro. Sono emozionato e motivato per questa nuova avventura perchè il Cgc deve tornare a confrontarsi con le migliori squadre italiane. E’ nostra intenzione programmare un passo alla volta; siamo partiti dallo staff per proseguire con la squadra per allestire la quale stiamo lavorando con Cupisti". Quest’ultimo ha le idee molto chiare: "Torno al Cgc, che è casa mia, dopo 15 anni, con Nicola stiamo lavorando per riportare la squadra nei quartieri alti, ben sapendo che però tutto nasce dall’attenzione per il settore giovanile".

Non sono mancati il saluto dell’assessore allo sport, Rodolfo Salemi, del confermato sponsor GB Mec e l’annuncio che il Cgc avrà anche una squadra veterani. Non si è parlato di mercato visto che i trasferimenti si aprono a luglio, ma appare probabile la conferma di gran parte della rosa con i probabili ritorni di Elia Cinquini (Forte) e Luca Lombardi (Montebello), mentre Palagi ha ammesso che si sta lavorando per inserire un altro elemento a completamento dell’organico. Da luglio poi via alla campagna abbonamenti.

G.A.