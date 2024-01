Il Ciatt supera Muravera. Ma cede a Castel Goffredo

Una vittoria e una sconfitta. Bilancio positivo in una due giorni molto intensa per il Ciatt Prato, che dopo le sfide con Muravera Tennistavolo e Castel Goffredo sale al quarto posto in classifica generale a quota 5 punti. Ottima la prova casalinga delle pratesi allenate da Alberto Vermiglio contro Muravera, sconfitto per 4-1 e superato in graduatoria. Partenza in salita per il Ciatt, con la sconfitta per 3-1 di Giorgia Piccolin per mano di Roxana Istrate (11-7, 9-11, 7-11, 8-11). Pronto riscatto pratese per mano di Magdalena Sikorska, che ha sconfitto Miriam Carnovale per 3-0. Poi sono le vittorie di Chiara Colantoni contro Valentina Roncallo (11-7, 4-11, 12-10, 11-9), di Sikorska contro Istrate (11-7, 11-8, 15-13) e di Piccolin contro Roncallo (14-16, 11-6, 11-7, 11-8). Il Ciatt Prato è poi tornato in campo nel recupero della prima giornata di ritorno di serie A1 femminile contro le campionesse d’Italia della Brunetti Castel Goffredo, perdendo a testa alta per 4-2. La romena Bernadette Szocs ha battuto per 3-0 Giorgia Piccolin (11-7, 11-5, 11-6). La solita Sikorska, ha vinto per 3-2 un match tiratissimo contro Nicole Arlia (11-7, 12-14, 11-9, 11-13, 12-14). Poi l’atleta di casa, Lin Ye, ha avuto gioco facile contro Chiara Colantoni, che si è ritirata per infortunio. Di lì a poco Sikorska ha superato 3-1 la romena Andreea Dragoman. Lin Ye ha riportato avanti i suoi colori, non lasciando set a Piccolin (11-9,11-6, 11-7), e Arlia ha avuto la meglio su Colantoni dopo il ritiro.