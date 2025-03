Il Ciocco non sorride ai pistoiesi. Artino costretto al ritiro nel guado

Rally del Ciocco e Valle del Serchio In chiaro scuro per i portacolori pistoiesi lo scorso fine settimana. Nel Campionato Italiano Asfalto Rally il tanto atteso equipaggio di Toyota Gazoo Racing Italy composto dal pistoiese Thomas Paperini in coppia con Andrea Gabelloni, sono stati costretti al ritiro della sua GR Yaris Rally2 nella seconda prova speciale, per aquaplaning in un tratto della Fabbriche di Vergemoli. Ottimo quinto posto assoluto per il navigatore pistoiese Daniele Michi con al volante Marco Signor su Toyota GR Yaris come per Andrea Marcucci in coppia con Richard Gonnella su Skoda Fabia con un trentesimo assoluto mentre al trentaquattresimo posto il navigatore David Demari a dettare le note a Andrea Simonetti su Renault Clio RS.

Nel Campionato Rally di Zona la scuderia Art Motorsport 2.0 di Lamporecchio con il pilota Luca Artino, impegnato nel primo appuntamento della Coppa Rally di Zona 7 su Skoda Fabia RS con il supporto tecnico del team MM Motorsport e con Leonardo Matteoni alle note, si è visto costretto al ritiro a causa di un problema tecnico legato all’attraversamento del celebre guado di San Rocco, tratto che ha visto uscire di scena anche diversi protagonisti di vertice del Campionato Italiano Assoluto Rally a causa proprio del livello elevato dell’acqua presente nel tratto. Dello stesso risultato è anche l’ altro equipaggio di Art Motorsport 2.0 composto da Noemi Artino e Giancarla Guzzi con la Renault Clio Rally5 di Laserprom 015.

Quinto posto assoluto invece per i portacolori di Pavel Group, alla seconda uscita sulla Skoda Fabia R5 EVO, con Daniele Silvestri e Leonardo Marraccini purtroppo penalizzati nel finale, al termine di una gara sofferta che poteva concludersi sicuramente con un podio. Debutto invece Leonardo Santoni, con al fianco Scarpelli con la versione "RS" della Fabia che si è fermata durante la quinta prova speciale a causa di una toccata, quando erano in quinta posizione. Anche Filippo Puccetti e Mirko Luisotti, si sono dovuti ritirare durante la terza prova speciale per l’ uscita di strada, come Stefano Gaddini, in coppia con Innocenti, che, a causa di un problema alla trasmissione durante lo shakedown, non ha nemmeno iniziato la gara. Pavel Group oltre a competere come team ha preso parte anche come Scuderia con Stefano Giannini e Camilla Gaggioli, con la loro Peugeot 106rally, i quali hanno terminato in quarta posizione di classe N2, Luca Sonnoli e Alessandro Scartabelli, con la vettura analoga, secondi in A6 mentre Michael Guadagnini, affiancato dall’esperto Federico Grilli, con la Renault Clio Rally5 hanno conquistato la seconda posizione. Ottimi risultati anche per i portacolori di Pistoia Corse con Ilari Antonio e Gianni Melani con la Peugeot 106 Rally hanno ottenuto il primo posto in A5.

Paolo Sirigatti