Il ’Città di Ferrara’ fa tappa domenica a Portomaggiore

Il trofeo ‘Città di Ferrara’ ritorna a Portomaggiore. Si tratta del terzo appuntamento promosso ed organizzato da Uisp comitato di Ferrara, in collaborazione con i gruppi podistici della provincia estense e patrocinati dai Comuni di Ferrara, Comacchio, Portomaggiore e Terre del Reno. La sessantunesima edizione del campionato a tappe di corsa campestre, si articola complessivamente in cinque domeniche, iniziato il 27 ottobre e proseguirà fino al 15 dicembre. Il trofeo ‘città di Ferrara’ fa tappa domenica 10 novembre a Portomaggiore al Parco Cesare Toschi. Si tratta di un ritorno in questo territorio comunale, dopo molti anni di assenza nel programma delle campestri targate Uisp.

Il ‘Città di Ferrara’ ha preso il via domenica 27 ottobre al santuario ‘Il Poggetto’ nella frazione di Sant’Egidio e proseguito con la seconda tappa nel contesto naturalistico del ristorante ‘Bettolino di foce’ a Comacchio, con l’organizzazione a cura del gruppo Running Club Comacchio. Al momento dopo due gare, grandi protagonisti sono Luca Giovanni Andreella (Running Club Comacchio) ed Elena Bonafè (Atletica Delta Ferrarese).

L’altro atteso appuntamento sarà quello del 17 novembre a Ferrara al Parco Urbano ‘G. Bassani’, questa valida anche come campionato nazionale e regionale Uisp di cross. L’ultimo appuntamento del ‘Trofeo Città di Ferrara’ sarà il 15 dicembre a San Carlo-Terre del Reno nell’area retrostante al ristorante ‘I Durandi’. Previste premiazioni ad ogni tappa. Al termine del trofeo ‘Città di Ferrara’, invece, saranno premiati i primi tre di ogni categoria sia adulti e giovanili delle cinque tappe, oltre la premiazione delle società. Un’edizione 2024 che è dedicata a Gian Luigi Fregnani, anima del podismo Uisp ferrarese, che si è spento a maggio scorso all’età di 90 anni.

Mario Tosatti