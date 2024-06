Il club festeggia 70 anni. Tanti scatti sulla Sacen

Un viaggio lungo 70 anni racchiuso nella mostra fotografica targata Sacen, inaugurata in via Cavour. La società di atletica ha celebrato il prestigioso traguardo pure nel ricordo di Giovanni Beccerica, l’indimenticato presidente dal 2009 al 2019, scomparso lo scorso marzo. Nel 1953 iniziò l’attività la Società Atletica Corridonia grazie a Vittorio Canullo, Silvio Craia, Vitaliano Craia, Luigi Mercuri, Giorgio Montecchiari, Giancarlo Padova, Francesco Storani, a cui si aggiunsero, Norberto Nobili, Gilberto Tantalocco e Quinto Vinciguerra. La prima gara di corsa piana si svolse lo stesso anno al campo sportivo di viale Italia chiamato "Lu Cappello", quindi i fondatori si rivolsero ai genitori di Eugenio Niccolai, eroe corridoniano della Prima Guerra Mondiale, per chiedere l’autorizzazione di utilizzare quel nominativo per la società. Poi si impegnarono a mettere sulla divisa, celeste con una fascia rossa, i colori della bandiera italiana della Brigata Sassari di cui Niccolai era stato capitano. Il 15 luglio ’54 con l’inaugurazione della sede di via Garibaldi venne ufficializzata la Società Atletica Corridonia Eugenio Nicolai (Sacen) e come presidente fu proclamato Mario Rapanelli. Iniziarono le prime gare, disputate con la Sef Macerata e Cus Macerata nel campo della Vittoria, guidati dal preparatore atletico Vittorio Canullo e dal prof. Alberto Nittoli. "Una grande emozione – ha affermato Doriano Mitillo, presidente della società dal 2020 – e a fine anno organizzeremo un altro evento con le vecchie glorie a teatro. In questa mostra abbiamo lasciato degli spazi vuoti così la gente potrà appendere la sua foto legata all’atletica, noi – ha aggiunto – saremo aperti nei week end di luglio. Da noi sono passati tanti atleti, oggi contiamo oltre 100 tesserati, tra le categorie esordienti, ragazzi, cadetti, allievi e master".