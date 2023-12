Il club Galeone campione d’Italia per il quinto anno di fila. Bronzo per l’Asd 2001 di Benvenuti, Reggiani, Caiti e Cabrales

La stagione 2023 sta giungendo al termine, solo un ranking Fisb 500 a Mirandola nella prima settimana di dicembre e poi ogni Bowling Club tirerà le somme della propria. La manifestazione forse più importante si è disputata con il campionato italiano a squadre sistema baker (un lancio a testa alternando i componenti della formazione). Tre diverse location: alto livello maschile a Modena, femminile a Biella e cadetti alla Martesana.

Grande vittoria per la squadra femminile del bowling club Galeone Mgl Service Gas composta da Elisa Primavera, Monica Bagnolini, Sofia Salinas, Fabiana Baraldi, Anna Cionna e Rita Angelini che con il secondo posto in doppio, il primo per distacco nel tris e il secondo a squadre vince per il quinto anno consecutivo il titolo di squadra campione d’Italia lasciando le prime avversarie staccate di 310 birilli. Il terzo scudetto consecutivo le ragazze se l’erano già cucite sul petto prima di questa prova grazie ai punti acquisiti nei campionati di doppio (vinto), tris (vinto) e singolo (due secondi posti in due diverse categorie).

Nell’alto livello buona prova dei ragazzi dell’Asd 2001 Stefano Sciascia, Luca Caiti, Denis Reggiani, Jean Pierre Cabrales, Gabriele Benvenuti e Gianpaolo Iaccarino grazie a un terzo posto nel doppio e un seconda a squadre conquistano la medaglia di bronzo.