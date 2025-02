Il congresso regionale Uisp a Bologna. Balestra confermato presidente. Bel dibattito con Flavio Tranquillo

Oltre 200 persone tra delegati e ospiti hanno animato il congresso regionale Uisp, tenutosi sabato 15 febbraio a Bologna.

Hanno aperto i lavori i saluti istituzionali di Roberta Frisoni, assessora allo sport e turismo della Regione, poi il nocciolo vero e proprio del dibattito è stato aperto dal presidente regionale Michele de Pascale, con un video-intervento sul tema della sostenibilità sanitaria: "Rischiamo di passare alla storia come la generazione che distrugge il sistema sanitario nazionale, e allora l’Emilia-Romagna vuole lanciare a tutte le associazioni di promozione sportiva, Uisp in testa, la sfida di proteggere la salute in maniera ancora più capillare e particolareggiata".

Flavio Tranquillo, giornalista di Sky e scrittore, ospite d’eccezione della giornata, si è soffermato a lungo in una conversazione con Enrico Balestra tra “Forma e sostanza: lo sport nella Costituzione”: "Non avevo mai ragionato dello sport come fenomeno in quanto tale, prima della pandemia. Da quel momento ho provato a capire cosa poter fare per arricchire quello che è un presidio sociale fondamentale. Cultura è la parola più difficile da definire e farci entrare lo sport è un elemento: ci vogliono decenni però per creare un mondo dove sport sia cultura".

Il pomeriggio ha poi visto al centro la relazione di Enrico Balestra, candidato presidente Uisp Emilia-Romagna anche per il quadriennio 2025-2029. A seguire il dibattito (ben 23 gli interventi) e alla fine la votazione, che ha confermato Balestra presidente all’unanimità.