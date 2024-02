Il Cp è travolto in casa. Il Sarzana vince 6-1

Un Sarzana superlativo espugna la pista Parri e batte il Cp Grosseto 6-1. Il Cp deve fare a meno di Rodriguez per buona parte della gara per una pallinata al braccio. Al 3’ è Rodriguez che chiama alla parata Corona con un gran tiro da lontano, mentre un paio di minuti dopo ci prova Borsi, ma Català si fa trovare pronto. Al 13’ una veloce azione di contropiede dell’argentino Olmos, conclusa con un diagonale imprendibile per Català, porta in vantaggio il Sarzana. Immediata la reazione del Cp che, dopo aver sbattuto su Corona con i tiri di Rodriguez e Franchi, trova il pareggio con un’invenzione di Alessandro Franchi, che da centro area buca la rete ligure con un gran tiro. Il Sarzana al 22’ torna però avanti con una bella girata di Olmos. La ripresa si apre con un uno-due degli ospiti nel giro di 59 secondi che volano sul 4-1 grazie ad una deviazione volante sotto porta di De Rinaldis che fa carambolare la palla alle spalle di Català e a un tiro dalla distanza di Garcia. Il Grosseto prova a reagire, ma Cabella, Paghi e Thiel vengono fermati da una retroguardia ospite molto attenta. Al 14’ nel giro di qualche secondo si va dal possibile 4 -2 di Thiel al 5-1 firmato in contropiede da Bors. Il Sarzana al 20’ mette il punto esclamativo sulla vittoria, grazie a Ortis che supera Català con un alza e schiaccia dopo aver scambiato con Borsi e realizza il definiticvo 6-1.