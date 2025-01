Il Cp Grosseto alla svolta. Il Novara in via Mercurio

Partita di fondamentale importanza per il Circolo Pattinatori Grosseto che oggi in via Mercurio (alle 20.45) affronta il Novara, squadra neopromossa che ha 8 punti in classifica. Una sfida decisiva per il campionato che vuole disputare il Circolo ovvero conquistare una salvezza tranquilla senza passare dai playout. Ma non sarà facile anche perchè i piemontesi allenati dallo spagnolo Punset sono un team ostico, che nelle ultime settimane ha messo alla frusta il Trissino e non ha alcuna intenzione di mollare. Soprattutto grazie a alla verve di giovani come Vega e Ortiz ma anche alla solidità del portiere Granados. I maremmani, dopo tre ko consecutivi con squadre sicuramente fuori portata, hanno dunque l’opportunità di dare una bella spallata alla classifica approfittando del turno casalingo. Durante le festa il tecnico Mariotti ha dovuto fare i conti con l’influenza che ha colpito il portiere Filippo Fongaro, comunque ristabilito e pronto a dare il suo contributo come nel girone di andata dove è stata più volte decisivo. Il resto della formazione sarà confermata con Irace pronto in panchina mentre i giocatori di movimento saranno Barragan, Sillero, Cairo, Saavedra, De Oro, Paghi, Giabbani e Cabiddu.