Il cussino Boldrini sesto ai CrossFit Games. L’avvocato si conferma tra i migliori al mondo

Antonio Boldrini (nella foto), 58 anni, ex velocista oggi atleta in forza al CrossFit RedWall Cus Ferrara, si è qualificato per la terza volta ai mondiali di CrossFit Master che si sono svolti questo fine settimana a Birmingham in Alabama, località che ospiterà nel giugno prossimo i World Police & Fire Games. L’atleta cussino, allenato dai tecnici Trotta e Pellin, nonostante sia al quarto anno della categoria Over 55, ha davvero impressionato, ottenendo l’accesso alla finale dopo 9 eventi in cui ha fatto vedere ottime cose, chiudendo sempre nelle primissime posizioni. Per lui una seconda posizione nell’ evento 6, due nuovi massimali nell’evento 4 (77kg di Snatch) e 9 (121kg di Front Squat), e ciliegina sulla torta un primo posto nell’evento finale. Boldrini si riconferma così un top atleta a livello mondiale per quanto riguarda la sua categoria.

Chiudendo la gara sesto al mondo, lui e il suo team ripartiranno con grandi stimoli per costruire una nuova stagione, che sarà di preparazione al passaggio tra un anno nella categoria 60+.