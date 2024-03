Il derby accende i motori. Servono i punti salvezza

Sale l’attesa per il super derby. Domani alle 14.30 il Prato andrà a far visita alla Pistoiese. Una partita che non è mai come le altre e che, a maggior ragione guardando la classifica del girone D di serie D, potrebbe risultare fondamentale per il cammino verso la salvezza della squadra allenata da Ridolfi (foto). I biancazzurri, con 37 punti, hanno 5 lunghezze dagli arancioni, che sono in piena lotta per evitare i play out. C’è da vendicare la sconfitta dell’andata, che fu seguita da un’accesa contestazione dei tifosi pratesi. Con una vittoria il Prato potrebbe mettere alle spalle qualsiasi preoccupazione, mentre con una sconfitta i piani potrebbero complicarsi notevolmente. In settimana Ridolfi ha alternato il 4-2-3-1 e il 3-5-2 come moduli possibili nelle partitelle a ranghi misti. Per quanto riguarda l’organico, tornerà a disposizione il centrocampista Gargiulo dopo i problemi alla schiena, mentre non sarà della partita il lungodegente Cela, che non ha ancora recuperato a pieno dalla microfrattura al piede. Probabile che anche i giovani centrocampisti Preci e Cecchi rientrino direttamente dopo la sosta di Pasqua. Il difensore Bonetti sta ancora svolgendo lavoro differenziato e la sua presenza è più che in forse. Fra le buone notizie, da segnalare che è tornato ad allenarsi l’attaccante Oliverio, dopo l’operazione al menisco.

Piacevole visita infine al Lungobisenzio, che ha suggellato il bel rapporto con la "Forza di Gió". Giovanni Fuochi ha incontrato la squadra, che ha partecipato all’iniziativa dell’acquisto delle uova di Pasqua: il ricavato andrà a favore dell’associazione stessa, che da anni contribuisce a sostenere la ricerca sui tumori cerebrali infantili.