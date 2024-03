Il derby tutto viareggino. Cgc-Pumas vale doppio

Ultima giornata prima delle due settimane di pausa legate alle finali di coppa Italia e alla sosta pasquale per la serie A2 di hockey. Nel girone B la seconda giornata di ritorno propone oggi il derby Cgc Viareggio-Pumas Farmaè (Palabarsacchi ore 21), Forte dei Marmi-Sarzana (Palaforte ore 19) e Rotellistica Camaiore-Salerno (Pardini Sporting Center, 20,45). Completano il quadro Castiglione-Follonica e Matera-Prato. Derby di alta classifica al Palabarsacchi con il Cgc che, dopo le due vittorie al sud della scorsa settimana è sempre più vicino al ritorno in A1. La squadra di Biancucci, a una settimana dalla final four di coppa Italia, è in testa con 25 punti e una partita in meno (quella col Sarzana ancora sub judice), mentre la Pumas, dopo il successo sul Castiglione è seconda a 22 insieme al Camaiore. Nei tre precedenti tre vittorie del Cgc: 7-3 e 6-3 in coppa Italia; 4-1 all’andata. Archiviata la vittoria di Sarzana la Rotellistica Camaiore di Alberto Orlandi vuole bissare il successo dell’andata (4-1), proseguire la striscia positiva e confermarsi in seconda posizione staccando le inseguitrici. La squadra è in buone condizioni e parte con i favori del pronostico. In Forte dei Marmi-Sarzana la squadra di Molina, dopo la bella vittoria di Prato cerca di dare continuità alle proprie prestazioni e conquistare punti pesanti in chiave salvezza contro un Sarzana che, nonostante l’ultimo posto, appare in crescita.

Serie B girone D, 8a giornata: Prato-Cgc 4-5, Grosseto-Camaiore 5-11, Spv-Castiglione 5-8; riposava Forte dei Marmi. Classifica: Castiglione 18; Spv 13; Forte 12; Grosseto e Cgc 9; Camaiore 6; Prato 1.

G.A.