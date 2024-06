Il fiorentino capovoga del quattro senza azzurro under 19. Paoli si concede il bis. E’ campione d’Europa

Vincere in competizioni di alto livello è sempre difficile, ripetersi riesce solo agli atleti di talento. Come il fiorentino Giovanni Paoli, 17 anni, atleta della Canottieri Firenze, che a capovoga del quattro senza azzurro ha conquistato ieri a Kruszwica (Polonia) per il secondo anno consecutivo il titolo di campione d’Europa under 19. Un risultato straordinario da condividere con i tre compagni di barca, tutti della Canottieri Lario Sinigaglia di Como, con in quali ha dominato sia in batteria che in finale superando, nell’ordine, Romania, Repubblica Ceca, Austria, Serbia e Grecia. A dare ancora più valore alla doppia impresa del vogatore gigliato c’è il fatto che rispetto a quello dello scorso anno questo equipaggio era per tre quarti nuovo.

Nel 2023 sul Lac du Causse a Brive la Gaillarde (Francia), campo di gara dei prossimi Giochi olimpici del remo e della pagaia, con lui c’erano l’altro biancorosso Giorgio Cecchini e i due limitesi Leonardo Sostegni e Tommaso Laganà; questa volta i tre lariani Filippo Bancora, Luca Cassina e Michele Minazzato che all’ultimo momento aveva sostituito Natan Sartor rimandato a casa per problemi fisici.

La barca era stata assemblata da poco dal tecnico della società del Ponte Vecchio Luigi De Lucia che prima dell’Europeo aveva riunito qua a Firenze i "magnifici" quattro e li aveva allenati sulle acque dell’Arno. Tornando alle gare, in batteria gli azzurri avevano battuto Repubblica Ceca, Grecia, Spagna e Croazia, col secondo miglior tempo dopo quello della Romania (su Serbia, Austria e Polonia) a segno nell’altra batteria; in finale invece hanno imposto il loro passo sino dal via. Alla boa dei primi 500 metri sono transitati con un vantaggio di 69 centesimi su Repubblica Ceca e di 72 su Romania; distacchi aumentati progressivamente ai 1000 (ancora su ceki e rumeni) e ai 1500 con la Romania balzata al secondo posto ma attardata di quasi 4" dai battistrada che hanno percorso gli ultimi 500 in controllo, già sicuri di aver vinto.

Franco Morabito