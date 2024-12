Il Follonica cala il tris. Battuto 3-1 il Montebello

Tre punti dovevano arrivare e tre punti alla fine sono arrivati. L’Innocenti Follonica supera (3-1 il finale) il Montebello e torna a respirare aria di altissima classifica. La squadra di Silva (senza Marco Pagnini influenzato) ha sofferto non poco, comunque, la difesa aggressiva di un Montebello che non si è mai arreso fino alla fine e la partita è sempre stata nel segno dell’equilibrio. E c’è voluto un grande Barozzi per salvare, anche alla fine, il risultato. I biancazzurri hanno comunque messo in pista aggressività fin dall’inizio e i tre punti sono comunque meritati. I ragazzi del Golfo sono passati in vantaggio grazie a Davide Banini che raccoglie un assist al bacio di Thiel, cresciuto molto in queste ultime settimane. La rete stappa la partita e il Montebello, in contropiede con Checchetto, pareggia con una bella rete in volata di fronte a Barozzi. Ma il Follonica continua a spingere e ancora con Davide Banini (tiro da fuori) torna in vantaggio. Ci pensa Barozzi alla fine del primo tempo a salvare su De La Reta e Torres in almeno tre occasioni. Nel secondo tempo Thiel, dopo una bella azione, segna il gol della sicurezza, anche se il Montebello, dopo un attimo di sbandamento, torna a farsi pungente. Ma da quelle parti c’è Barozzi che salva (anche) due reti fatte a un minuto dalla fine. Nella parte centrale della ripresa il Follonica ci prova con Francesco Banini (più volte) ma il portiere portoghese Da Silva para alla grande. Da segnalare l’esordio in serie A1 di Filippo Galgani. Follonica: Barozzi (Mugnaini); Galgani, Bracali, D. Banini (2), F.Banini, F. Pagnini, Thiel (1), Franchi, Montigel. All. Silva