Il Forte dei Marmi vince il derby alla distanza. Il Cgc resiste un tempo, poi dilagano i rossoblù

cgc viareggio

1

forte dei marmi

4

CGC VIAREGGIO: Gomez, Muglia, D’Anna, Cinquini, Rosi, Puccinelli, Lombardi, Raffaelli, Mura. All. Cupisti.

FORTE DEI MARMI: Gnata, Ipinazar P., Ipinazar F. , Borgo, Torner, Chereches. All. De Gerone.

Arbitri: Eccelsi e Giovine.

Reti: 3’ pt Borgo, 11’ pt Mura; 2’ st Borgo, 12’ st Ipinazar F., 19’ st Ambrosio.

Note: 9’ pt espulso Ipinazar P.

VIAREGGIO – Il derbyssimo è del Forte e, diciamolo subito, anche con merito. Sì, perché è un merito vincere contro una squadra in grande ascesa come questo Cgc e un merito ancor più grande riuscire a farlo con una rosa ridotta al lumicino.

La partita inizia subito a grande ritmo con le prime conclusioni, una per parte, che arrivano addirittura nei primi 20 secondi. A Pato Ipinazar, che scalda il guantone di Gomez, risponde Muglia sfiorando il palo. I ritmi sono frenetici e appena 1’ dopo sono nuovamente i soliti due ad impegnare i portieri avversari. Al 3’ la partita si sblocca. Muglia si becca un blu per un fallo in attacco su Ipinazar e Borgo realizza il tiro libero dell’1-0 Forte. Cupisti, che fin dall’inizio aveva schierato Rosi a uomo su Torner, decide quindi di giocarsi subito la carta Mura e il cannoniere bianconero impiega decisamente poco ad entrare in partita. Al 9’, però, avviene il secondo episodio chiave d’inizio partita. Ipinazar e Muglia sgomitano sulla trequarti e l’arbitro, vedendo Muglia cadere a terra, opta addirittura per il rosso al giocatore del Forte costringendo De Gerone a mandare nella mischia anche l’acciaccato Ambrosio.

E una manciata di minuti dopo, Mura dalla distanza infila l’1-1. È allora, però, che la personalità del Forte prende il sopravvento sull’aggressività del Cgc. Ambrosio ci mette pochissimo, colpendo il palo, a rendersi periciloso, poi Gomez respinge i tentativi di Francisco Ipinazar e Borgo e, a 50 secondi dalla fine, viene salvato nuovamente dal palo su un altro tentativo di Ambrosio. Il primo tempo finisce, quindi, sull’1-1 ma a recriminare maggiormente è il Forte. La ripresa è meno tattica ed il Forte, approfittando delle velleità di un Cgc più impegnato ad attaccare che a difendere, va a nozze. La ripartenza Torner-Borgo vale il 2-1. Gnata stoppa Mura sulla linea e, pochi minuti dopo aver colpito una traversa, Ipinazar elude la marcatura morbida di Puccinelli per il 3-1. A 6’ dalla fine Ambrosio in contropiede, dopo che Gomez aveva fatto almeno 3 interventi proverbiali, mette l’ombrellino nel long drink infilanfo il definitivo 4-1 anche perché, super Gnata, che anche nella ripresa aveva alzato il muro, repinge tutto quello che gli passa attorno. Per il Cgc, sempre incitato dai suoi tifosi, una sconfitta pesante più per il morale che per la classifica; per il Forte, osannato dal centinaio di tifosi al seguito, una vittoria che vale doppio.

Sergio Iacopetti