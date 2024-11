Il Forte rialza la testa. Ed è di nuovo al comando

forte dei marmi

3

monza

1

FORTE DEI MARMI: Gnata, Borgo, Ipinazar P., Ipinazar F., Torner, Ambrosio F., Ambrosio G., Giovannelli, Cacciaguerra. All. De Gerone.

MONZA: Velazquez, Bielsa, Galimberti, Marzonetto, Zucchetti, Ponti, Riva, Piccoli, Uva. All. Jaquierz.

Arbitri: Rago e Giangregorio.

Reti: 7’ pt Ipinazar P., 9’ pt Torner; 1’ st Borgo, 15’ st Bielsa.

FORTE DEI MARMI – Laciarsi alle spalle il brutto 1-6 di Follonica, per guardare con rinnovato ottimismo all’imminente derby d’alta classifica contro il Cgc Viareggio. Il Forte dei Marmi lo ha fatto superando, con relativa scioltezza, il Monza per 3-1 in una serata particolarmente importante anche per il ritorno in pista di bomber Federico Ambrosio. Partita che i rossoblu iniziano con il piglio giusto, mettendo subito pressione alla difesa brianzola.

Dopo una prima fase di studio sull’asse Torner-Pato Ipinazar arriva l’1-0, con il primo che lancia il secondo in contropiede per il vantaggio. Il Monza non demorde, mantiene ordine in difesa, ma il Forte continua a spingere. A 10’ minuti dall’intervallo una serie di passaggi rapidi tra Torner, Ipinazar e Borgo porta al raddoppio: la pallina si muove veloce sulla fascia destra e Torner non perdona. Con il doppio vantaggio De Gerone decide anche di concedere, tra il tripudio del PalaForte, anche qualche minuto prezioso a Federico Ambrosio, reduce da un infortunio che lo aveva tenuto lontano dalla pista per ben tre giornate. Poco prima dell’intervallo Torner sfiora il terzo gol colpendo la traversa, la pallina rimane sulla linea e solo un reattivo Velazquez evita il 3-0.

Nel secondo tempo il Forte parte con il piede sull’acceleratore provando a chiudere i conti. Infatti passano appena 24 secondi a Borgo per segnare il 3-0, su assist del solito Torner. Partita, di fatto, chiusa, ma al Monza va comunque riconosciuto il merito di trovare, con Bielsa, la rete dell’1-3. Sabato sera a Viareggio si prospetta un derby quanto mai accesissimo.