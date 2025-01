Il Forte stana il Giovinazzo. Vittoria da grande squadra

giovinazzo

4

forte dei marmi

6

GIOVINAZZO: Veludo, Colamaria, Cardoso, Amato, Tabarelli, Clavel. All. Massarosa.

FORTE DEI MARMI: Gnata, Torner, Ambrosio F., Ipinazar F., Borgo, Chereches. All. Barsi.

Arbitri: Fronte e Fontana.

Marcatori: 13’ pt Cardoso, 24’ pt Ambrosio F.; 3’ st Colamaria, 5’ st Ipinazar F., 8’ e 12’ st Borgo, 10’ e 22’ st Ambrosio F., 16’ Tabarelli, 24’ st Amato.

GIOVINAZZO – Cosa fanno le grandi squadre? Lasciano sfogare le avversarie e poi, con il passare dei minuti, prendono il dominio del gioco e non lo lasciano più. È esattamente quello che ha fatto il Forte dei Marmi, che con un tennistico 6-4, ha sbancato Giovinazzo. Partita dura, quella fatta dai pugliesi, fin dall‘inizio sfruttando il ‘fattore Cardoso‘. L‘asso portoghese è stati, infatti, l‘uomo in più dei biancoverdi nel primo tempo con tutta una serie di giocate, tiri ed assist al bacio che hanno messo in difficoltà l‘ottimo Gnata e compagni. Il Forte però, come detto, dopo averlo patito è riuscito a prendere le misure anche di lui.

Nel primo tempo, però, c‘è stato da soffrire. Cardoso ci prova già al 3‘ da fuori area, ma Gnata respinge, la replica è affidata a Torner che obbliga Veludo alla parata in tuffo, poi ancora Gnata si supera a tu per tu con Colamaria. La rete però è nell‘aria e non poteva arrivare che da Cardoso, che imbecca Colamaria che si fa respingere il tiro da Gnata ed è poi il più veloce a fiondarsi sulla ribattuta. Seguono tutta una serie di bei interventi dei due portieri ed il primo tempo si approccia alla chiusura, quando Fede Ambrosio impatta, da uomo d‘area, a 4 secondi dalla fine.

Nella ripresa, ma solo nei primo minuti, sono ancora i pugliesi a rendersi più pericolosi e, sfruttando un contropiede, Colamaria fa il 2-1. Poi è solo forte e la chiave tattica sta nel fatto che Barsi ordina di tenere più la pallina, onde evitare nuovi contropiede. Ipinazar suona la carica e pareggia dando il là alla rimonta rossoblu. Rimonta e allungo che su concretizzano con le reti di Borgo, Ambrosio ed ancora Borgo. Le reti di Tabarelli, ancora Ambrosio e Amato, sono così solo da contorno al grande successo del Forte, che neppure il talento di Cardoso è riuscito a scalfire.

Per Mirko De Gerone - rimasto a Forte dei Marmi a causa dell‘influenza - un successo che vale tantissimo, perché ottenuto su una pista Durissima e contro una squadra in grande salute. Peccato solo per l‘infortunio di Cacciaguerra.

Sergio Iacopetti