Il Forte supera il primo test verità. Poker servito all’ex Bertolucci

BASSANO: Verona, Sousa Da Silva, Tamborindegui, Galbas, Scuccato, Riba, Baggio, Barbieri. All. Bertolucci.

FORTE: Gnata, Borgo, Ipinazar P., Ipinazar F., Torner, Chereches. All. De Gerone.

Arbitri: Silecchia, SangreGORIO.

Marcatori: 24’ pt Borgo; 1’ st Tamborindegui, 3’st Borgo, 19’ st Chereches, 19’ st Torner.

BASSANO – Vincere grazie al talento e al pragmatismo. È quello che ha fatto il Forte dei Marmi sul difficilissimo parquet di Bassano. Una vittoria per 4-1 da grande squadra perché ottenuta in emergenza, causa l’assenza di bomber Federico Ambrosio. Così De Gerone spreme suoi ottenendo il massimo da tutti, Borgo e Gnata in primis e per chiudere con il giovane Chereches. Primo tempo decisamente tattico con le squadre che spesso tengono la pallina sino ai 45" consentiti. La prima azione degna arriva addirittura al 9’, ma Gnata non si fa sorprendere da Riba. La replica del Forte porta la firma di Pato Ipinazar e di Borgo, ma stavolta è l’ex Verona ha chiudere la porta. Gnata respinge al 14’ il rigore di Galbas, poi il portierone del Forte replica splendidamente sulla punizione di prima di Sousa Da Silva. Tutto lascia presagire che sullo 0-0 si chiuderà la prima frazione, ma negli ultimi secondi il Forte preme sull’acceleratore. Borgo fallisce una punizione di prima, poi Francisco Ipinazar spara alto da ottima posizione. A 27" dalla sirena, però, Borgo sblocca la contesa con un bel alza e schiaccia. L’inizio di ripresa è da urlo. Appena 8" e Tamborindegui, imbeccato da Galbas, beffa Gnata. Neppure il tempo di esultare troppo per il Bassano che il Forte mette la freccia. È Borgo a concedere il bis, su punizione di prima. Avanti 2-1 il Forte gioca come fa il gatto col topo. Lascia i veneti attaccare per poi colpire in contropiede. Il palo salva Gnata su Sousa Da Silva poi, dopo due interventi su Chereches e su Francisco Ipinazar, Verona capitola sulla bella giocata di Chereches, che si libera tra due difensori. La ciliegina sulla torta la mette il solito ottimo Torner in contropiede, su assist di Pato Ipinazar. Per il Forte sono tre su tre.

Sergio Iacopetti