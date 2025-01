Il Forte vola in semifinale. Sfiderà il Lodi di Bresciani

forte dei marmi

4

monza

2

FORTE: Gnata, Ipinazar P., Ambrosio F., Borgo, Torner, Ipinazar F., Rossi. All. De Gerone.

MONZA: Velazquez, Piccoli, Bielsa, Marzonetto, Uva, Galimberti, Zucchetti. All. Jaquierz.

Arbitri: Barbarisi e Iuorio.

Marcatori: 3’ pt Ambrosio F., 21’ pt Bielsa; 7’ st Borgo, 15’ st Rossi, 20’ st Borgo, 24’ st Galimberti.

FORTE DEI MARMI – Vincere e riabbracciare in pista due elementi fondamentali, come Pato Ipinazar e Chicco Rossi, per questa seconda parte di stagione. La Canniccia Motor Club Forte batte 4-2 il Teamservicecar Monza e guadagna la semifinale dove affronterà, il prossimo 15 marzo, il Lodi dell’ex Gigio Bresciani.

Partita dai ritmi alti fin dall’inizio che De Gerone inizia con il rientrante Pato Ipinazar in pista e che il Forte sblocca al 3’ con Fede Ambrosio, a conclusione di una azione portata avanti da Pato e da Borgo. Al 5’ inizia la bella partita del portierone Gnata che respinge il rigore di Galimberti per poi ripetersi, 2’ dopo, distendersi sul tentativo di Zucchetti. Passano 10’ e lo stesso Zucchetti aggancia Cisco Ipinazar: è tiro diretto che Ambrosio però non concretizza. Il Forte accelera. Prima Rossi impegna Velazquez, poi Torner in girata colpisce il palo. Il Forte sembra in controllo, ma il Monza è squadra pratica e così, a 4’ dalla fine, Bielsa parte in contropiede e beffa Gnata con un tiro strozzato. A 52 secondi dalla fine la beffa potrebbe essere completa con Torner che rimedia un sanguinoso blu. Altro tiro diretto che Marzonetto allarga troppo.

La ripresa inizia con il Monza in superiorità numerica per 68 secondi, ma i ragazzi di De Gerone non cadono. Segue una lunga fase di sostanziale equilibrio che si rompe quando l’ottimo Borgo realizza, con un alza e schiaccia, il tiro diretto che vale il 2-1. A 10’ dalla fine Torner gira intorno alla porta e vede Ambrosio: imbucata per Chicco Rossi, appostato a centro area, ed il 3-1 è servito. A 11’ dalla fine Gnata si guadagna ancora la pagnotta respingendo il tiro diretto di Bielsa, poi il portierone fortemarmino si ripete anche su Galimberti. A 5’ dalla fine l’incontenibile Borgo fa fuori due uomini in area di rigore e realizza il 4-1. Le ultime emozioni sono di marca brianzola. Prima Zucchetti centra il palo dalla propria metà campo, poi a 44 secondi dalla fine Galimberti, sempre dalla lunga distanza, trova la rete del 2-4. Per il Forte una serata bella e importante. La semifinale è centrata con un Pato Ipinazar e un Chicco Rossi in più....

Sergio Iacopetti