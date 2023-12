Il gioco. IppoQuiz per Natale. Vincitori ogni lunedì

La società ippica Alfea ha lanciato “IppoQuiz-Christmas edition”, un’iniziativa digitale per il mese di dicembre collegata all’ippodromo di San Rossore. Ogni lunedì (4-11-18-25), dalle 18 alle 19, nelle ‘storie’ del profilo Instagram dell’ippodromo saranno pubblicate 4 domande a risposta multipla a tema ippicocostume ippico: contano conoscenza e velocità nella risposta. A ciascuna domanda vengono assegnati: 3 punti alla risposta corretta e 5 punti di bonus a quella corretta più veloce. Partecipano alla classifica le quattro persone che hanno risposto correttamente e più velocemente ad almeno una domanda. L’invito è a sintonizzarsi alle 18 sulla pagina instagram per non perdere neppure un secondo e provare a vincere. Dopo le 19 di ogni lunedì, sempre sul profilo Instagram, sarà comunicato il vincitore.

Chi ha vinto il quiz settimanale non può concorrere alla vittoria delle settimane successive ma andrà direttamente in finale: i quattro vincitori settimanali, infatti, si sfideranno dal vivo il 1° gennaio all’ippodromo per un ultima sfida live.

I premi in palio sono i seguenti: per il vincitore settimanale, ingresso omaggio per quattro persone per la domenica successiva; copia del volume ”Il Rapporto di Sostenibilità 2022-23” di Alfea; un gadget.

Per il vincitore finale: abbonamento di ingresso all’ippodromo per la stagione 202324; cappellino autografato dal vincitore della classifica italiana dei fantini 2023; volume “I mestieri del cavallo” autografato dal curatore; un gadget dell’ippodromo di San Rossore.

Informazioni e regolamento sul quiz si trovano sul post dedicato alle pagine instagram e facebook mentre sul sito c’è anche un articolo specifico sull’iniziativa.