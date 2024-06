Il Godo spera ancora nella vetta. Ma serve un passo falso di Nettuno

Torna a giocare al "Casadio" il Baseball Godo, dopo la sosta destinata ai recuperi: avversario la seconda squadra di Nettuno, ovvero i Lions Dolphins, penultimi in classifica. Oggi, come consuetudine a Godo, le due gare che prenderanno il via alle 15 e alle 20: i Goti, se vogliono tenere viva la minima speranza di conquistare il primo posto – remota dopo la doppia sconfitta di Bologna ma aritmeticamente possibile – l’unico in questo girone che consente di accedere ai playoff, devono ovviamente vincere le due sfide contro i laziali e sperare in qualche passo falso della capolista Nettuno 1945 che ha già 5 gare di vantaggio sui romagnoli. Non sarà semplice per la formazione del coach Iday Abreu, viste le assenze (già note a inizio stagione) di Geminiani, ma soprattutto del terzetto composto da Mattia Bucchi, Matteo Galeotti e Paolo Tanesini.

Così il lanciatore partente nella gara dei pitcher italiani sarà Riccardo Focchi mentre in quella libera, per i ravennati, ovviamente lancerà il solito Abel Campos. Pronti a rilevare i partenti come sempre ci saranno Freddi e Sabbadini. Indubbiamente nelle ultime due gare prima della sosta, Godo ha patito un po’ troppo nel box battuta con 11 valide complessive ottenute nel doppio confronto contro l’Athletics Bologna, non proprio prestazioni indimenticabili. Programma girone D (7º weekend): Godo-Lions Dolphins Nettuno (ore 15 e 20); Nettuno 1945-Athletics (ore 20 e domani ore 10,30). Domani: Fiorentina-Padule (ore 10 e 15). Classifica: Nettuno 1945 (12-0) 1.000; Fiorentina (8-4) .667; Athletics, Godo (7-5) .583; Lions Dolphins Nettuno (2-10) .167; Padule (0-12) 0.

u.b.