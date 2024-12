Il Gran Galà del Tennis Romagnolo. Premiato il Circolo Tennis Zavaglia

Nell’anno migliore di sempre per il tennis italiano è andata in scena una grande edizione del Galà del Tennis Romagnolo. Nella stagione nella quale sono arrivati risultati di grandissimo rilievo anche per il tennis romagnolo, che con Sara Errani ha vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi e con la stessa Errani, Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto ha trionfato in Billie Jean King Cup (poi la Davis di Sinner e soci), è andato in scena il grande appuntamento con il Galà del Tennis Romagnolo, una notte dedicata al tennis, una serata con i premi Net-Gen.it alle eccellenze del movimento e premi speciali alle hit della stagione, tenutasi al Frontemare a Miramare di Rimini. I premiati per la provincia di Ravenna sono stati la Polisportiva 2000 Cervia per l’esordio nell’Itf Men’s Future, il Tennis Club Faenza per l’organizzazione dei campionati italiani Under 13, il Circolo Tennis Zavaglia per la promozione e partecipazione alla A2, il Ten Sport Center di Cervia per lo sviluppo del settore tecnico e il Mi.Ma Mare Pineta per l’organizzazione di tre grandi evento nella stessa stagione. Uno dei premi speciali è andato a Carlo Alberto Caniato del Circolo Tennis Zavaglia.