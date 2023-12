Il grande evento all’allianza cloud. Il milanese Paparo batte ai punti Sito davanti ai suoi fan: ora assalto al titolo italiano

Nello storico PalaLido-Allianz Cloud a Milano, l’ex campione d’Italia Under 22 Francesco Paparo ha superato ai punti Andrea Sito al termine di sei spettacolari riprese che hanno entusiasmato il pubblico milanese, accorso numeroso all’evento manifestazione The Art of Fighting 4. "E’ stato un match duro, come ci aspettavamo, - ha commentato Francis Rizzo, fondatore del Francis Boxing Team di Rho nonché allenatore di Paparo (che è anche suo nipote) – perché Sito è un ottimo pugile e lo ha dimostrato anche l’altra sera combattendo per vincere fino all’ultimo secondo". Ora il record professionistico di Paparo è di 6 vittorie e 1 pari. Durante il match (cui ha assistito l‘ex campione del mondo dei pesi superpiuma WBO Kamel Bou Ali), Paparo ha fatto sfoggio della sua abilità tecnica, che gli è valsa il soprannome di King Papachenko perché è simile a quella del fuoriclasse ucraino Vasily Lomachenko (campione olimpico e mondiale da professionista), ma ha fatto spaventare i suoi fans quando ha preso un gancio alla mascella nello scambio finale. "Non darei troppa importanza a quel pugno – spiega Paparo – perché non è stato potente. Non avrei dovuto rischiare di farmi colpire accettando di scambiare pugni a viso aperto quando mancavano pochi secondi alla fine del match, ma anche questo serve per fare esperienza". Grazie a questa vittoria, Paparo è più vicino al suo obiettivo di disputare un match per il titolo italiano. L.P.